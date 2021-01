IN BEELD. Vreugdetranen bij ‘MVDP’ en zwoegen op het strand: dit was het WK in Oostende

Het laatste woord is voor de Gouden Cross-lei­der: dit zijn zijn ultieme pronostie­ken en tips voor het WK

30 januari Vandaag en morgen is het zover: het WK cross in Oostende. En dus zit ook menig Gouden Cross-speler op het puntje van zijn stoel. Wie is beter geschikt dan Thomas Prinsen, de fiere leider van het spel, om het laatste woord over het WK te krijgen. “Het parcours is echt meer op maat van Van Aert.”