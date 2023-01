“Ik weet niet wat het is, ik weet enkel wat het niet is”: rug van Van der Poel is hét gespreksonderwerp van mediadag Alpecin-Deceuninck

VeldrijdenWaarom startte hij in Zonhoven? Waarom wordt hij ondanks de rugpijn toch tweede? Speelt het hem straks ook parten op de kasseien? De mediadag van Alpecin-Deceuninck was bedoeld om inzicht te geven in hun eerste jaar WorldTour, maar de rug van kopman Mathieu van der Poel kaapte alle aandacht.

KIJK. Van der Poel vertelt vanuit Spanje over rugproblemen

Op dag drie van de stage van Alpecin-Deceuninck in Denia stond een test op de Vall d’Ebo op het menu. Elke renner ging bergop drie minuten all-out, waarna zijn lactaat werd opgemeten. Jasper Philipsen scoorde goed, ook al start zijn seizoen pas over 44 dagen in de Omloop. Ook bij Mathieu van der Poel was het resultaat bevredigend, al was het maar omdat de meest besproken rug van de Benelux geen pijn deed. “Ik voelde zo goed als niets.”

Een opsteker na wat Van der Poel voelde tijdens de crossen van Koksijde en Zonhoven, waar hij na een halve ronde al moest inbinden van de pijn. Drie minuten is ongeveer een halve ronde in de cross, toch? “Klopt, maar op de weg doet het minder snel pijn dan in de cross. De dag voor Zonhoven heb ik nog drie uur achter de brommer getraind aan een gemiddelde van 40 km/u, zonder last.”

Focus op startrij

Maar waarom wou Van der Poel met die rugpijn toch per se starten in Zonhoven? “Ik wil op het WK veldrijden in Hoogerheide op de eerste rij starten en daarvoor had ik die punten van Zonhoven nodig.”

Cru gezegd vindt hij die startrij dus belangrijker dan de gezondheid van zijn rug. Of vreest hij een complot van de Belgische ploeg wanneer hij op de tweede rij — zoals Wout van Aert overigens — moet starten? “Het WK is voor mij de enige cross van deze winter die telt. Ik wil dan niet afhankelijk zijn van een renner voor mij die net dan uit zijn pedaal schiet. Ik ben de voorbije weken vaak goed gestart vanop de derde en vierde rij, maar het zou maar één keer moeten tegensteken... De gezondheid krijgt uiteraard voorrang, maar ik dacht dat die ene cross het verschil niet zou maken. Helaas, het viel weer tegen.”

Zeker omdat de precieze reden van de rugpijn vaag blijft. “Ik weet niet wat het precies is. Ik weet enkel wat het niet is. Elke renner heeft wel eens rugpijn, maar sinds mijn val in de olympische mountainbikeproef in Tokio is het verergerd. Die val heeft meer teweeggebracht dan we toen dachten. Er moet daar iets misgegaan zijn, wat we toen niet konden zien. Vroeger reed ik in de winter dertig crossen en had ik één keer pijn, maar die pijn kwam in de verste verte niet in de buurt van wat ik de laatste twee crossen heb gevoeld.” Dat frustreert Van der Poel — hij liep er chagrijnig bij — en ook de media. “Ik heb nog altijd meer last van de rug dan de vragen die erover worden gesteld. Ik kan enkel zeggen: deze rugpijn is niet dezelfde rugpijn zoals vorig jaar.”

Survival-modus

Dat zien we ook aan de resultaten. Vorige winter gaf hij tijdens zijn eerste cross met rugpijn op. In Koksijde en Zonhoven werd hij ondanks de rugpijn nog tweede. Een normale mens zou met veel rugpijn niet in de top tien eindigen. Hoe moeten we die pijn inschatten? “Geloof mij, ik zit echt niet lekker op de fiets, maar als ik een ronde even in het wiel kan zitten herstellen, kan ik nadien weer een halve ronde doorrijden zodat ik nog voor de tweede plaats kan gaan, maar op survival-modus.”

Het zijn weinig geruststellende gedachten voor het WK, dat zijn vader Adrie op 5 februari organiseert. “Het WK rijd ik sowieso”, beklemtoont Van der Poel. Maar of dat ook pijnvrij zal zijn? “Ik ga uit van wel, maar ik kan niks uitsluiten. Ik kan alleen maar hopen dat ik een mooi duel kan uitvechten met Wout, zoals in de kerstperiode. Wout heeft nu een streepje voor, maar ik hoop dat ik dat hier op stage kan wegwerken.”

Mountainbike in koelkast

Van der Poel slaapt in Hotel Syncrosfera op hoogte om conditioneel nog een stap voorwaarts te zetten, maar de komende twee weken staan in het teken van de rug. “Trainingsweken van dertig uur met rugpijn hebben geen zin. Ik kan dan beter vijftien uur trainen en zorgen dat mijn rug pijnvrij is.”

Dat doet hij vooral in de fitness. Van speciale matrassen, schoenzolen of dry needling-therapie is geen sprake. “Om de twee dagen zit ik een dik uur in de fitness om mijn rug aan kracht en stabiliteit te laten winnen. Soms laat ik mijn rug kraken, maar zo weinig mogelijk, maximaal twee keer per week. Het belangrijkste is dat ik geen pijn heb als ik niet op de fiets zit of wanneer ik aan een rustig tempo fiets. Ik hoop dat ik mijn rug binnen een paar dagen wat meer kan belasten, maar mijn wegprogramma komt niet in het gevaar. Was dat wel zo, dan zou ik het niet doen, want de weg primeert op de cross.” En ook het mountainbiken wordt ondergeschikt. “De omslag van de wegfiets naar de mountainbike is de moeilijkste. Als de situatie van mijn rug zo blijft, gaat het mountainbiken dit jaar niet door. Parijs 2024 blijft wel een doel.”

Ander Monument

Alle ballen op het voorjaar dan maar. Hij start zijn wegcampagne in Strade Bianche en rijdt vervolgens Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, Harelbeke, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In de zomer staat de Ronde van Zwitserland en de Tour op het programma. Een kopie van het wegprogramma van Van Aert, al focust die vooral op Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Die laatste heeft Van der Poel twee keer op zak. “Met een derde zege zal ik daar zeker blij zijn, maar liefst win ik een ander Monument.” Als ploegmanager Philip Roodhooft dit jaar één koers mag winnen, dan kiest hij voor Milaan-Sanremo: “En liefst na een prima ploegprestatie.”

Met Philipsen die zijn Tourvorm in de klassiekers wil herhalen, Gianni Vermeersch en het aantrekken van Søren Kragh Andersen kan Van der Poel in de klassiekers rekenen op een sterke ploeg, ondanks het feit dat Alpecin-Deceuninck qua budget elf van de achttien WorldTour-ploegen moet laten voorgaan. “We zijn niet zo sterk als Jumbo-Visma, maar die waren de voorbije jaren ook al sterk en toch waren het telkens andere ploegen die de koers openbraken. Ik stem mijn koers niet af op Wout, dat heb ik nooit gedaan. Onze ploeg is nu WorldTour en heeft opnieuw een stap gezet. Het is niet meer zoals een paar geleden dat ik het allemaal zelf moest doen. Uiteraard ben ik in de klassiekers nog steeds kopman, maar ook zonder mij heeft de ploeg al veel gewonnen. Vorig jaar stapte ik uit de Tour en won Philipsen nog twee ritten.”

