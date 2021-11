“Ik voel me op dit moment een ongelooflijke sukkelaar”: Vandeputte en Nys kunnen zich niet verzoenen met zilver en brons

Met acht waren ze gestart. Met zeven reden ze de hele race prominent in beeld. Met twee deden ze in de finale een gooi naar goud. Maar op het einde bleven de Belgen wel verweesd achter met… ‘slechts’ zilver en brons, afgetroefd op de kasseien van de Col du VAM door Ryan Kamp. Zelf hielden we er een wrang gevoel aan over. Iets in de zin van ‘hier zat verdorie veel meer in’. Dat gevoel overheerste ook bij Niels Vandeputte en Thibau Nys.

Quote Op dit moment voel ik me een beetje belache­lijk. Een ongeloof­lij­ke sukkelaar. Zo’n kans uit handen geven… Da’s euh… niet van mijn gewoonte. Een hele grote fout Thibau Nys

“Ik kwam om te winnen”, gaf Vandeputte eerlijk toe. “Die zilveren medaille is wel mooi, maar daar mag ik geen heel seizoen mee rijden. Dat kan alleen met die Europese trui. Dus ja, ik ben ontgoocheld. Tevreden met hoe ik de koers in zijn geheel heb aangepakt, dat wel. Maar in de laatste paar honderd meter had ik net niet genoeg vertrouwen om vol voor de zege te rijden. Daar laat ik het liggen.” Deels door het feit dat hij niet in de gaten had dat Kamp een gaatje op hem en Nys jr. moest laten, volgens Vandeputte, natrillend van de adrenaline. “Ik dacht dat we met z’n drieën in elkaars wiel zaten. Daarom wachtte ik even om zelf aan te gaan. Plots kwam Ryan op volle snelheid over ons heen. Dat had ik niet zien aankomen. (grijnst) Ik heb nu eenmaal geen achteruitkijkspiegels op mijn fiets.”

Zelfde teneur bij Thibau Nys, die zich aan de finish in eerste instantie languit op het gras liet glijden. Kreunend en wild nahijgend, zó diep was hij gegaan. Pa Sven trok hem alvast terug op z’n zitvlak, waarna zoonlief steunend tegen het dranghekken met de blik op onweer verder zijn teleurstelling verbeet.

“Ik denk dat ze tot mijn volgende gouden medaille zal blijven duren”, sprak hij na de podiumceremonie. “Op dit moment voel ik me een beetje belachelijk. Een ongelooflijke sukkelaar. Zo’n kans uit handen geven… (schudt het hoofd en zucht) da’s euh… niet van mijn gewoonte. Een hele grote fout. Eigen schuld. Ik had gewoon moeten durven aangaan. Ik kan geen enkele aanvaardbare reden bedenken waarom ik dat niet deed. En wachtte. Ik was perfect mee met Niels en Ryan, de twee sterkste renners in koers. Inclusief mezelf dan, vond ik persoonlijk. Niels vertrok op het juiste moment, ik schoof mee. Maar toen we samen de laatste kasseistrook opdraaiden had ik gewoon zélf moeten aanzetten. Ryan (Kamp, red.) koos veel beter zijn momentum, kwam op snelheid van achteruit over ons heen. En zette ons wat vast. Heel jammer. Ik had meer van mijn eigen kracht moeten uitgaan, zeggen: ‘f*** it, ik ben weg. En het altijd moeten afmaken in deze situatie. Maar ja, ’t is te laat nu.”

Volledig scherm Thibau Nys. © Photo News

Of hij troost kon vinden in de vaststelling dat hij in zijn tweede wedstrijd na het herstel van zijn sleutelbeenbreuk toch opnieuw derde werd (na de Koppenberg, afgelopen maandag)? (groen lachje) “Neen. Conditioneel voelde ik mezelf wel goed. Beter zelfs dan ik vooraf had gedacht. Ik zat op mijn gemak in die grote (kop)groep, had alles vrij goed onder controle. Tot honderd meter van de finish. Dus neen, een troost is het absoluut niet.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA