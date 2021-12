“Ik kan het goed uitleggen, maar nu weet ik het ook niet”: ploegleider heeft raden naar reden voor verrassende opgave Van der Poel

Had de wereldkampioen toch nog last van die knie? Of zijn twee crossen op twee dagen tijd nog te veel van het goede? “Ik kan het goed uitleggen, maar nu weet ik het ook niet”, grapte Roodhooft eerst nog. Maar hij zat er zelf ook duidelijk mee. “Ik denk dat Mathieu ambitieus vertrokken is en Van Aert was dan wel direct weg. Maar hij neemt dan wel de handschoen op. Er is die valpartij, maar verder kom ik op dit moment nog niet.”