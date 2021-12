“Ik kan het goed uitleggen, maar nu weet ik het ook niet”: papa Adrie en ploegleider hebben raden naar reden voor verrassende opgave Van der Poel

VeldrijdenEen dag om snel te vergeten voor Mathieu van der Poel . De Nederlander gaf tijdens de Superprestigecross in Zolder vroegtijdig op. Ploegleider Christoph Roodhooft en papa Adrie Van der Poel moesten meteen na de cross gissen naar de reden, maar ze panikeren niet richting het WK. “Op vijf weken kan veel. Hij zal in orde zijn.”

Had de wereldkampioen toch nog last van die knie? Of zijn twee crossen op twee dagen tijd nog te veel van het goede? “Ik kan het goed uitleggen, maar nu weet ik het ook niet”, zei Roodhooft in de studio van ‘Play Sports’. “Ik denk dat Mathieu ambitieus vertrokken is en Van Aert was dan wel direct weg. Maar hij neemt dan wel de handschoen op. Er is die valpartij, maar Het verschil was toen wel al twintig seconden, wat op zich al wel veel was. Maar hij ging wel weer vlot naar de leiding van de achtervolgende groep. Tot dan vond ik hem een zeer snedige indruk maken, maar plots was dat dan weg.”

Géén val

Maar volgens Van der Poel zelf kwam ging hij niét tegen de grond. Dat zei papa Adrie van der Poel na de cross. “Wat er is gebeurd? Om eerlijk te zeggen: geen idee. Ik bleef in de materiaalpost staan tot de cross gedaan was. Toen ik aan de camper kwam, was Mathieu al op weg naar huis. Meer weet ik niet. Als hij zelf zegt dat hij niet gevallen is, dan zal het wel zo zijn. Dat zand op het shirt kan komen door het optillen van de fiets.”

Quote Met zijn knie gaat het al een stuk beter. De rug speelt af en toe op, maar normaal kan Mathieu daar wel mee omgaan. Adrie van der Poel

Adrie kon wel begrijpen dat zijn zoon vroeger naar z’n camper trok. “Het heeft geen nut om in die omstandigheden door te rijden. Om punten te pakken moet je top 15 rijden. Als dat er niet lijkt in te zitten en je dreigt meer schade te berokkenen dan goed is, dan stop je beter. Met zijn knie ging het al een stuk beter. De rug speelt af en toe op, maar normaal kan Mathieu daar wel mee omgaan. Misschien wou hij gewoon geen risico’s nemen. Maar dit blijft niet bij hem hangen, hoor.”

Over vijf weken is het al het WK. Wordt dat toch kort dag? “Op vijf weken kan veel hé. Er komt nog een stage aan. Hij zal wel in orde zijn.”

