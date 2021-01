Huisanalist Niels Albert verkent WK-parcours en voorspelt bloedstollend duel: “Waar gaan Wout en Mathieu elkaar hier lossen?”

Veldrijden Welk pad leidt naar regenboog­trui? Van der Poel trainde twee weken onder Spaanse zon, Van Aert voelde eerst nog het zand in Mol

22 januari Wat is de juiste route richting het WK in Oostende? Mathieu van der Poel (26) koos voor twee pittige trainingsweken onder de Spaanse zon. Wout van Aert (26) wilde per se nog het zand ‘voelen’ in de cross in Mol. Wie maakte de beste keuze?