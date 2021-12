Hoezo aanpassen, hoezo ritme vinden? “Dit is wat ze met de deur in huis vallen noemen, de deur is er gewoon uit”

Gouden Cross Eli Iserbyt en Lucinda Brand boven na acht wereldbe­ker­man­ches: wie neem je best nog op in jouw Gouden Cross-ploeg?

Na acht wereldbekermanches staan Eli Iserbyt en Lucinda Brand autoritair aan de leiding in het meest prestigieuze regelmatigheidscriterium. De veldrit van volgende week zondag in Antwerpen is afgelast wegens de heersende coronamaatregelen, maar ook zonder die cross staan er nog zeven wereldbekermanches op het programma. Welke veldrijders scoorden het best tijdens de afgelopen wedstrijden? En wie neem je dus best mee in je Gouden Cross-ploeg voor de volgende veldritten? Een overzicht.

29 november