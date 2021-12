Hoe zit het met de startgelden van Van Aert en Van der Poel? Wat staat er vandaag in Dendermonde op het spel? Met deze handleiding bent u helemaal mee in het duel der giganten

Veldrijden Corona trekt streep door Schelde­cross Antwerpen, Van den Spiegel reageert “verbaasd”

De Scheldecross in Antwerpen, negende manche van de Wereldbeker veldrijden, zal komende zondag 5 december niet plaatsvinden. Organisator Golazo ziet dat met de heersende coronamaatregelen niet zitten. Thomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, begrijpt de afgelasting niet: “Veldrijden is de sport die veruit het best georganiseerd kan worden volgens de huidige maatregelen.”

28 november