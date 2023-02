Hoe Wout van Aert verslagen werd door Mathieu van der Poel, maar nog meer door de verrassing

Belgische schaduwkop­man­nen zien kansen op snelle omloop: “Leggen ons niet zomaar neer bij de derde plek”

Wout van Aert of Mathieu van der Poel wordt zondag wereldkampioen veldrijden, daar lijkt iedereen het over eens. Maar in het hoofd van de drie Belgische schaduwkopmannen is ook ruimte voor een ander scenario. “Er zullen mogelijkheden komen, en dan is het aan ons om die te grijpen.”

3 februari