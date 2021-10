Hoe is het met jouw Gouden Cross-ploeg gesteld? Vijf conclusies na het Amerikaanse drieluik

Gouden CrossHet Amerikaanse drieluik in de Wereldbeker veldrijden zit erop. Gisteren trokken Eli Iserbyt en Marianne Vos aan het langste eind in Iowa. Welke conclusies kunnen we trekken na de veldritten in Waterloo, Fayetteville en Iowa? Wij sommen ze voor jou op en helpen je zo met eventuele transfers voor jouw Gouden Cross -ploeg.

1. Iserbyt en Hermans domineerden bij de mannen

Eli Iserbyt (43 miljoen euro) en Quinten Hermans (30 miljoen euro) waren de twee opvallendste renners in de drie veldritten over de plas. Iserbyt mocht het zegegebaar maken in Waterloo en Iowa, terwijl Hermans na een knappe solo won in Fayetteville. De 26-jarige Hermans lijkt dit jaar een grote stap vooruit gezet te hebben. De voorbije seizoenen streed hij vaak mee voorin, maar winnen was moeilijk. Afgelopen woensdag boekte hij met een zege in de Wereldbeker zijn mooiste overwinning tot nog toe. Ook in de andere twee crossen liet hij zich opmerken, maar zowel in Waterloo als in Iowa ging hij tegen de grond. Iserbyt daarentegen toonde nog maar eens dat hij in afwezigheid van de ‘Grote Drie’, de beste renner van het pak is.

2. Marianne Vos is helemaal terug

Vorig seizoen haalde Marianne Vos (19 miljoen euro) nooit haar normale niveau in het veld, maar de intussen 34-jarige Nederlandse is opnieuw helemaal de oude. Ze kwam zowel in Waterloo als in Iowa als eerste over de streep. In Waterloo klopte ze wereldkampioene Lucinda Brand (25 miljoen euro) in de sprint. Gisteren in Iowa reed ze in de slotronde weg van Denise Betsema (24 miljoen euro) en kwam ze solo aan. Ook in Fayetteville was ze op weg naar de zege, maar een lekke band gooide toen roet in het eten.

3. Toon Aerts presteerde onder niveau

Voor Toon Aerts (43 miljoen euro) was het een Amerikaans drieluik om snel te vergeten. De gewezen Belgische kampioen behaalde geen enkele podiumplaats in de VS.In Fayetteville en in Iowa finishte Aerts als vierde. In Waterloo eindigde hij pas zesde. Bij afwezigheid van Van der Poel, Van Aert en Pidcock mochten we wel wat meer verwachten van Toon Aerts. Kan Aerts zich komend weekend herpakken in Ruddervoorde en Zonhoven? Het zal moeten, want met een frisse Laurens Sweeck - die het Amerikaanse avontuur aan zich voorbij liet gaan - heeft hij er een stevige conccurent bij.

4. Sanne Cant was amper in beeld

Wat is er aan de hand met Sanne Cant (21 miljoen euro)? De drievoudige wereldkampioene finishte geen enkele keer in de top tien. In Waterloo eindigde de Belgische kampioene als negentiende, in Fayetteville was ze pas 25ste en in Iowa strandde ze op een veertiende plaats. Dat is mager voor een vrouw met haar status en palmares. Kan Cant de Nederlandse dames ooit nog het vuur aan de schenen leggen? Afwachten.

5. De jeugd reed prominent voorin

Thibau Nys kon zich niet tonen in Amerika. De Europese kampioen op de weg bij de beloften kuste het asfalt in Waterloo en brak daarbij zijn sleutelbeen. Zijn leeftijdsgenoot Emiel Verstrynge (13 miljoen euro) kan tevreden terugblikken op zijn Amerikaans avontuur. In de generale repetitie van het WK veldrijden - in Fayetteville - werd hij knap tiende. Ook de wereldkampioen bij de beloften, Pim Ronhaar (24 miljoen euro), toonde zich. De 20-jarige Nederlander eindige zowaar als vijfde in Fayetteville. Verder toonden ook youngsters als Niels Vandeputte (20 miljoen euro), Ryan Kamp (24 miljoen euro), Toon Vandebosch (18 miljoen euro) en Anton Ferdinande (14 miljoen euro) zich.

Bij de vrouwen gooiden de Hongaarse Kata Blanka Vas (22 miljoen euro) en de Nederlandse Puck Pieterse hoge ogen. Vas leek in Iowa mee te strijden voor de overwinning, maar door een slippertje moest ze tevreden zijn met een derde plaats. In de andere twee crossen finishte ze als zesde. De amper 19-jarige Puck Pieterse (15 miljoen euro) eindigde zowel in Fayetteville als in Iowa als vijfde. In Waterloo werd ze achtste. Ze sprong in Iowa over de balkjes en kan daar in de toekomst veel voordeel uit halen.

