“Hij heeft al zoveel watertjes doorzwommen”: Nys ziet Van Aert ondanks minder slaap en extra druk niet falen op BK veldrijden

BK veldrijden“Als hij echt zijn zinnen op iets zet, is hij nog beter.” Ook Sven Nys ziet maar één favoriet voor het BK veldrijden: Wout van Aert. Daar zal de recente verwelkoming van kersvers zoontje Georges niets aan veranderen. “Het zou hem zelfs vleugels kunnen geven, net omdat Wout deze week extra rust en ontspanning vond.” De negenvoudige Belgische kampioen nam ook de concurrenten onder de loep en sprak over zoon Thibau.

Het BK-parcours in Meulebeke mag er voor Sven Nys - zelf negenvoudig Belgisch kampioen - zeker wezen. “Dankzij het weer wordt het zwaarder. Het vermogen zal er tot zijn recht komen. Kijken naar hoe de wedstrijd er afgelopen jaren is verlopen, zou een vertekend beeld geven over wat ons zondag te wachten staat.” Als titelkandidaat volgt Nys de algemene opinie: Wout van Aert is de absolute topfavoriet. “Als hij echt zijn zinnen zet op een bepaalde wedstrijd, is hij nog beter. En aan de druk tenonder gaan zie ik ook niet gebeuren. Hij heeft al zoveel watertjes doorzwommen dat hij makkelijk met die stress om kan. Ik zie hem zondag op het maximale presteren.”

Volledig scherm Wout van Aert. © Photo News

“Je wordt hoe dan ook verstoord in je nachtrust. Wout maakte iets mee wat hij nog nooit had meegemaakt en dat heeft een effect op álles. Dat doet iets met een mens. Maar ik denk niet dat het een negatieve invloed zal hebben op zijn prestaties. Het zou hem zelfs vleugels kunnen geven, omdat hij deze week net dat tikkeltje ontspanning en rust vond. Ontdekken dat er meer is dan een Belgische titel pakken.”

Nys is overigens ervaringsdeskundige in het ‘papa worden’ in volle seizoen. “Ik was afgeleid de weken nadien, maar de timing was anders dan bij Van Aert.” Lees daar HIER nog meer over, ook met Greg Van Avermaet en Maxim Monfort aan het woord.

Over de concurrenten van Van Aert

Als manager van Baloise Trek Lions hoopt Nys uiteraard op een topdag voor Toon Aerts. “Hij mag de lat leggen op plek twee. Maar is zijn blessure voldoende hersteld? Voorts denk ik ook aan Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt. Maar de rest leunt zo dicht bij elkaar, dat het afhangt van de vorm van de dag en of het parcours hen ligt.”

Over Thibau Nys

Een kampioen bij de beloften komt er zondag niet. “Maar Thibau kijkt er wel naar uit, want het BK wordt belangrijk om een plek op een eventueel WK af te dwingen.” Dat in een seizoen waarin hij het door Covid-19 steeds moest opnemen tegen de profs. “Het is zeker geen verloren jaar, wel een leerjaar. Maar hij kijkt wel stiekem uit naar de ruimte en vrijheid en wedstrijden tegen zijn eigen leeftijdsgenoten.”

Volledig scherm Sven Nys © RV