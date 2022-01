“Het was vechten tot op de finish”: Pidcock pakt zege in Hulst na pech bij Van Aert, Iserbyt zeker van eindwinst in Wereldbeker

VeldrijdenTom Pidcock heeft in Hulst zijn tweede cross van het seizoen gewonnen. De Brit haalde het voor Eli Iserbyt, die wel de eindzege in de Wereldbeker op zak stak. Wout van Aert kon na pech vroeg in de wedstrijd geen 8ste overwinning op rij binnenhalen. De Belgische kampioen viel als vierde net naast het podium in Zeeland.

Op nieuwjaarsdag gooiden een val en kapotte schoenen roet in het eten, maar in Baal kon Wout van Aert na een sterke inhaalbeweging wel nog winnen. Hulst werd een ander paar mouwen. Na kettingmiserie in de eerste ronde stond Van Aert te voet. Hij moest vanuit 40ste positie terugvechten en dat op een parcours dat zich amper tot inhalen leende.

De Belgische kampioen gooide er desalniettemin de beuk in. De achterstand op de kop van de koers bleef qua tijd - 45 seconden - min of meer gelijk. Positioneel ging het wél crescendo: van een 40ste ging het snel naar een 22ste plaats. Halverwege kwam zelfs een eindnotering bij de eerste vijf weer in het vizier. De zege was ondertussen wel gaan vliegen.

Dat kwam omdat Tom Pidcock na een drietal ronden de rest op hun nummer zette. De Brit liet de cross en de ruime kopgroep uiteenspatten na een sterke beurt, enkel een weerbarstige Iserbyt weigerde te plooien. De West-Vlaming had de eindzege in de Wereldbeker binnen handbereik en dat wou hij opluisteren met een knappe prestatie. Vijf seconden achterstand op Pidcock werden er plots vier, dan weer zeven.

Zo bleef het in Hulst een behoorlijk enerverende bedoening. Pidcock liet zich op weinig foutjes betrappen en dat was ook maar best. Door het karakter van Iserbyt was van een zee voorsprong nooit sprake. Pidcock bleef zijn bonus in de slotronden wel vasthouden en zo was zijn tweede zege van het seizoen een feit.

Iserbyt mocht als tweede ook vieren, hij haalde met de eindzege in de Wereldbeker en de daarbij horende bonus van 30.000 euro een mooie troostprijs binnen. Van Aert werd na een doorgedreven training nog vierde, Lars van der Haar eindigde als derde.

Van Aert: “Vierde plek hoogst haalbare”

“Dit is de andere zijde van cross”, vertelde Van Aert over zijn materiaalpech. Hij werd uiteindelijk nog vierde. “Ik kwam naar hier om all-in te gaan, maar botste op tegenslag. Het is belangrijk om je best te blijven doen, die vierde plek was het hoogste haalbare. Het is jammer dat ik niet voor de zege kon vechten, maar het is nu zo.” Nu heeft Van Aert twee relatief rustige dagen. Op 5 januari rijdt hij in Herentals. “Op drie kilometer van mijn huis. Daar kijk ik naar uit.”

Iserbyt: “Tweede was vandaag misschien wel het hoogst haalbare”

