Het veldritcircus in de VS is een beetje het Wilde Westen: “Nys heeft een heel bedrijf, wij een tentje”

VeldrijdenDe WB-cross in Iowa zondag is de laatste stop in de VS. Het drieluik lijkt op een reizend circus. “Het is elke dag improviseren”, zegt Bart Wellens, ploegleider bij Tormans. Veldrijder Vincent Baestaens ziet de cross over de plas evenmin leven: “Amerikanen willen Amerikaanse winnaars zien.” Een inkijk in de vele obstakels, al ontsnapt één Belgische ploeg aan veel problemen.