Het tactisch kluwen op een WK: eigenbelang, ploegbelang, landenbelang... Wie trekt aan welk zeel?

Veldrijden “WK veldrijden vindt plaats zoals gepland, in alle catego­rieën én met publiek”

Het wereldkampioenschap veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville zal onverkort plaatsvinden op 29 en 30 januari. Dat zegt Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling. Het wordt, in tegenstelling tot veldrijden in België en Nederland, ook een cross mét publiek.

10 januari