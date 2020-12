Het nieuwste multitalent Tom Pidcock (21) wil alles en hij wil het tegelijk: “Enorm project waar we naartoe werken”

Veldrijden Perfect weekend voor Brand: Nederland­se wint na Kortrijk ook in Tabor

29 november Lucinda Brand heeft na de Urban Cross in Kortrijk ook de Wereldbeker in Tabor op haar naam gebracht. De Nederlandse soleerde in Tsjechië naar de zege, wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado moest vrede nemen met een tweede plek. Denise Betsema legde beslag op de derde plaats.