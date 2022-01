Het licht nog niet op groen: Mathieu van der Poel moet ook cross in Herentals laten schieten

Veldrijden Organisa­tor Golazo wil vanavond beslissing over BK met of zonder publiek

De kans dat het BK met publiek wordt gereden, komend weekend, lijkt klein. Momenteel is dat nog altijd verboden, al vocht de cultuursector een soortgelijke coronamaatregel in zijn branche met succes aan bij de Raad van State. In het veldrijden kwam het zover niet en het BK is wellicht ook te kort dag om alsnog met publiek plaats te vinden. “Onze deadline is vanavond”, klinkt het bij organisator Golazo.

