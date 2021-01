Het laatste woord is voor de Gouden Cross-leider: dit zijn zijn ultieme pronostieken en tips voor het WK

Vandaag en morgen is het zover: het WK cross in Oostende. En dus zit ook menig Gouden Cross-speler op het puntje van zijn stoel. Wie is beter geschikt dan Thomas Prinsen, de fiere leider van het spel, om het laatste woord over het WK te krijgen. “Het parcours is echt meer op maat van Van Aert.”

Het zijn spannende tijden voor Thomas Prinsen (32). Niet alleen kijkt onze Noorderbuur uit Arnhem - net als elke crossliefhebber - reikhalzend uit naar het WK veldrijden dit weekend, ook in de Gouden Cross gaat het hem voor de wind. Thomas is op drie speeldagen van het einde de fiere leider in het spel. En of dat spanning met zich meebrengt. Het WK in Oostende zou wel eens een bepalende rol kunnen spelen in de strijd om 5.000 euro. “Ik heb dagen zitten piekeren over mijn superkopman”, vertelt Thomas. “Ik blijf me ook afvragen of alle renners in mijn ploeg de resterende crossen wel zullen starten én uitrijden.”

Het ongeluk zit dus in een klein hoekje en kan elke speeldag toeslaan. Daar is ook Thomas zich maar al te goed van bewust. “Het wordt billen knijpen tot en met de laatste ronde van de cross in Brussel (de laatste speeldag van de Gouden Cross, red.). Volgens mij maken nog zo'n vijftien ploegleiders kans op de hoofdprijs. Tenzij het coronavirus met één van z’n varianten de komende weken nog keihard toeslaat en er plots niet meer gecrost kan worden. Maar ik hoop van harte dat dat niet gebeurt.”

De crossliefhebber in Thomas is duidelijk te groot. Zo groot dat de leider ‘himself’ vlak voor de start van het WK nog zijn ultieme pronostieken en tips voor jouw Gouden WK-ploeg meegeeft.

Eén nieuwe wereldkampioen

Geen derde opeenvolgende wereldtitel - en vierde in totaal - voor Mathieu van der Poel, als het van Thomas Prinsen afhangt. Hij vertrouwt het superkopmanschap toe aan Wout van Aert. “In een Vlaamse krant kan je moeilijk iets anders zeggen als Nederlander (lacht). Voor mij zijn er twee zeer belangrijke argumenten: het zandparcours is echt meer op maat van Van Aert en het onzekere optreden van Van der Poel doet me ook meer naar Van Aert neigen. Maar ik gun het beide om hun vierde wereldtitel te pakken. Het zijn twee sterke en sympathieke renners. Als (verrassende) bronzen medaille ga ik voor Laurens Sweeck. Hij is een niet te onderschatten zandrenner en ik heb het gevoel dat hij toch ook wel naar dit WK toegewerkt heeft.”

Volledig scherm Volgens de Gouden Cross-leider pakt Van Aert morgen zijn vierde regenboogtrui in het Oostendse zand. © Photo News

Bij de vrouwen denkt Thomas wél dat de titelverdedigster zichzelf zal opvolgen. Ceylin del Carmen Alvarado pakt volgens hem vanmiddag in Oostende haar tweede regenboogtrui. “Omdat Alvarado gepiekt lijkt te hebben naar dit WK. Lucinda Brand was zeker de sterkste vrouw dit seizoen, al vrees ik bij haar voor een Sven Nys-scenario: uitstekend in de klassementscrossen, maar tekortschieten op het WK - om welke reden dat ook moge zijn.”

Thibau Nys staat straks al zeker niet op het podium bij de beloften. In die leeftijdscategorie kiest Thomas Prinsen voor een sterke Nederlander. “Ryan Kamp wordt straks wereldkampioen volgens mij. Hij was dit seizoen in de gemengde klassementscrossen heel vaak de beste belofte. Al zegt dat op een WK natuurlijk niet alles.”

Volledig scherm Ceylin del Carmen Alvarado nog een jaartje langer in de regenboogtrui: daar rekent Thomas Prinsen alvast op. © Photo News

Potentiële verrassingen

Dat je Wout van Aert en Mathieu van der Poel best in je WK-ploeg van de Gouden Cross opneemt, was ondertussen wel al duidelijk. Maar met wie denkt Thomas Prinsen in Oostende écht het verschil te maken? “De beste zaakjes qua prijs-kwaliteitsverhouding zijn te doen met Denise Betsema (15 miljoen), Pim Ronhaar (6 miljoen), Kevin Kuhn (10 miljoen) en Anton Ferdinande (3 miljoen). Allen goede tot zeer goede crossers en relatief goedkoop. Zij kunnen straks broodnodige punten opbrengen. Beloftenvrouwen als Shirin van Anrooij en Puck Pieterse selecteren zou dan weer een grote fout zijn. Hun koers telt niet mee in het spel.”

De volledige WK-ploeg van leider Thomas Prinsen:

Volledig scherm De WK-ploeg van Thomas Prinsen. © HLN

