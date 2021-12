Het draait vierkant bij Thibau Nys: “Ik voel me beter dan ooit. Waarom het niet lukt, is een raadsel”

“Ik probeer mezelf opnieuw op de rails te krijgen in de cross”, zegt Thibau Nys. Dat is nodig, want zijn jongste uitslagen zijn niet wat ze moeten zijn. 21ste, 10de (U23), 26ste, 19de, 6de (U23), 20ste en zondag het dieptepunt: een opgave in de wereldbekercross in Namen. Dat is niet wat hij gehoopt had. Ook niet wat hij verwacht had. “Want ik voel me eigenlijk heel goed”, zegt Nys.