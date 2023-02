Hét beeld van de respectvolle rivaliteit tussen Van Aert en Van der Poel: "Na onze carrière zullen we trots zijn op deze duels”

“Als iedereen een scenario had mogen uittekenen, denk ik dat het zoiets geweest zal zijn.” Mathieu van der Poel wist waar het massaal aanwezige publiek in Hoogerheide en de kijkers thuis voor de buis op zaten te wachten: een nieuw koninklijk duel tussen hem en Wout van Aert, zijn “eeuwige rivaal”. En als het nog even kon graag een sprint om over de wereldtitel te beslissen. Het volk kreeg wat het wou. “Ik denk dat onze rivaliteit veel mensen aanspreekt”, aldus Van der Poel.

Dat doet ze zeker. Of het nu in het Vlaamse voorjaar, de Tour of het veld is: Van der Poel en Van Aert blijven elkaar tegenkomen in het heetst van de strijd. Maar steeds met respect, hét codewoord in hun rivaliteit - getuige het handje van Van Aert richting Van der Poel, meteen na de sprint in Hoogerheide. Een gelijkaardig tafereel zagen we na de Ronde van Vlaanderen in 2020. Ook toen verloor Van Aert nipt in de sprint. Hij zal toch wel een keer de andere (gouden) keerzijde van de medaille zien?