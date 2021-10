Hermans wint tweede Wereldbekermanche in Verenigde Staten voor Iserbyt en Vanthourenhout

VeldrijdenTweede van drie Wereldbekermanches in de Verenigde Staten. Onze landgenoot Quinten Hermans (Tormans-Circus) toonde zich in zware omstandigheden de sterkste in Fayetteville (Arkansas) op het parcours waar in januari het WK plaats zal vinden. Zondag volgt de derde en laatste wereldbekerwedstrijd in Iowa vooraleer de renners naar het Belgische Zonhoven verhuizen.

Het was Toon Aerts (Baloise-Trek Lions) die op een extreem modderige ondergrond als eerste het initiatief nam. Al snel kreeg hij het gezelschap van Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout (beiden Pauwels Sauzen-Bingoal) en Hermans. Halverwege de cross reed Hermans weg van zijn medevluchters om de wedstrijd in enkele ronden tijd in een beslissende plooi te leggen. De derde van de cross in Waterloo sloeg meteen een kloofje en reed half cross meer dan een halve minuut voor het trio Iserbyt, Aerts en Vanthourenhout uit. Deze laatste trok in de 5e van zeven ronden fiks door maar Toon Aerts kon na verloop van tijd de kloof dichten.

Het sein dan voor Iserbyt om te verdapperen. Net daarna draaide het versnellingsapparaat van Vanthourenhout in de soep en moest die van fiets wisselen. Net voor het intrekken van de slotronde ontdeed Iserbyt zich van Aerts terwijl die het gezelschap kreeg van Vanthourenhout na een felle remonte. Hermans reed dan al 45 seconden voor de rest uit en kwam niet meer in de problemen.

Volledig scherm Eli Iserbyt. © BELGA

De 26-jarige Antwerpenaar van Tormans-Circus won zo de tweede Wereldbekerwedstrijd. Europees kampioen Iserbyt, winnaar van de eerste wereldbekermanche in de VS, eindigde als tweede op 37 seconden. Vanthourenhout, teamgenoot van Iserbyt, vervolledigde het podium op 49 seconden. Aerts kwam als vierde over de streep voor de Nederlander Pim Ronhaar.

Quote Ik had eigenlijk wel naar deze Amerikaan­se campagne gepiekt. Quinten Hermans

“Ik voelde me na mijn val in Waterloo, de eerste wereldbekercross dit seizoen afgelopen zondag, niet al te best. Ik ging daarom ook dit parcours niet op voorhand verkennen. Juist om mijn lichaam nog wat extra rust te gunnen. Deze ochtend had ik op de rollen wel al een beter gevoel. Maar dan kwamen die eerste twee ronden eraan en daarin had ik het best lastig. Maar ik was niet de enige. In de derde ronde gaf ik vol door en sloeg ik direct een kloof. Uiteindelijk bleek dat voldoende om te winnen”, sprak Hermans.

Volledig scherm © BELGA

“Ik heb heel hard gewerkt naar dit seizoen toe. Dat ik daarvan de vruchten pluk, doet me enorm veel deugd. Ik had eigenlijk wel naar deze Amerikaanse campagne gepiekt. Het is echter moeilijk om een topvorm te simuleren. Ik vertrok redelijk vroeg in de wedstrijd. Toon Aerts was een ronde daarvoor op de klim al eens gaan versnellen. Ik was de enige die daar kon volgen en stelde meteen vast dat het na die helling helemaal stil viel. Daarom wou ik de ronde daarop hetzelfde doen maar dan verder blijven volhouden. Dat lukte. Op de trappen keek ik achter mij en zag ik in de verte drie man rijden. Dan gokte ik op de onderlinge strijd tussen die drie en dat loonde.”

Volledig scherm Ook Lucinda Brand mocht juichen. © BELGA

Lucinda Brand wint bij vrouwen

Eerder vanavond won Lucinda Brand (Baloise-Trek Lions) de race bij de vrouwen. De wereldkampioene liet Denise Betsema en Clara Honsinger achter zich en sloeg een dubbelslag. Doordat Marianne Vos strandde op de vierde plaats is de wereldkampioene nu ook leidster in de stand van de wereldbeker. Brand heeft 70 punten, Vos moet het met 8 punten minder stellen. De Nederlandse liet anderhalve ronde voor het einde iedereen in de steek en soleerde zo naar de winst.

“De weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat we een heel ander parcours kregen dan dat we op voorhand verkenden. Ik maakte op een gegeven moment een schuiver en moest zo Marianne Vos laten rijden. Ik knokte me terug naar voren door mijn eigen vaste ritme vast te houden”, vertelde Brand. “Toen ik dat eenmaal verwezenlijkt had, moest ik ook nog een plannetje uitdokteren om haar achter mij te laten. Hoe ik dat zou moeten doen, daar kwam ik niet direct op maar plots maakte Marianne Vos een schuiver en zat ik alleen op kop. Van dan af moest ik volledig vol doorgaan. Ik pak nu de dubbel en daar ben ik natuurlijk zeer tevreden mee.”

Speel mee met de Gouden Cross