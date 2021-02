Hermans pakt zijn eerste zege van het seizoen in de Ethias Cross in Eeklo, Iserbyt en Aerts mee op het podium

VeldrijdenQuinten Hermans heeft de Ethias Cross in Eeklo gewonnen. De renner van Tormans voegde de Meetjeslandcross maar in extremis toe aan zijn programma en dat zal-ie zich niet beklaagd hebben. ‘t Was een emotionele zege voor Hermans, die een jaar sukkelde na een stevige van in de Dauphiné. Toon Aerts en Eli Iserbyt gingen uiteindelijk mee op het podium.

De koers lag meteen open. Lars van der Haar dook pijlsnel het veld in, maar door een foutje van ploegmakker Toon Aerts werd de Nederlander teruggeslagen. Tormans nam de boel dan over, met Corné Van Kessel en Quinten Hermans.

Aerts haalde Van Kessel wel terug na een aanval, maar de kopman van Baloise Trek Lions had het niet onder de markt. Het duo van Tormans speelde het ploegenspel perfect. De aanvallen volgden elkaar op en het was een ontketende Hermans die een kloof kon slaan.

Hermans voegde de cross in Eeklo maar last-minute toe aan zijn programma en dat zal hij zich niet beklaagd hebben. Hij had een prima dag en Aerts kreeg de kloof niet gedicht. Hij moest in de zesde ronde zelfs Van Kessel wat laten rijden én Michael Vanthourenhout kwam aansluiten.

Pechdag Sweeck

Vanthourenhouts ploegmakker Laurens Sweeck was dan al nergens meer te bespeuren. De man in vorm kwam ten val in de materiaalpost en gaf er net voorbij halfweg cross de brui aan.

Hermans stoomde ondertussen door. Bij het ingaan van de zevende ronde was zijn voorsprong op Aerts, Vanthourenhout en Van Kessel twintig seconden. “Als hij foutloos blijft, wint hij”, sprak z’n ploegleider Bart Wellens. En dat deed Hermans ook.

Aerts slaagde daar niet in. In de voorlaatste ronde maakte hij een cruciale slipper, waardoor Hermans gewonnen spel had. Aerts werd tweede na een ultiem foutje van Iserbyt, die wel nog mee ging op het podium.

