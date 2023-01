Herboren Iserbyt bombardeert zich tot BK-favoriet: “Je ziet het vuur opnieuw in zijn ogen branden”

KIJK. Iserbyt over zege en moeilijke periode: “Laatste maanden meer mét pijn geleefd dan zonder”

1. Iserbyt; 2. Vanthourenhout. Eindelijk nog eens feest voor Jurgen Mettepenningen en zijn team, na die reeks demo’s van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Met toch ook een heel klein beetje dank aan de spectaculaire duikvlucht van Pidcock. Iserbyt, eerlijk: “Zonder zijn val reden we voor plaats twee.” Maar laat net dán de motivator in Mettepenningen op de proppen komen. “Michael en Eli zaten nooit echt ver. Je wist niet wat er nog kon gebeuren. De kunst was dus om er te blijven in geloven. Dat schreeuwde ik hen in de slotronde toe.”

‘Er blijven in geloven’. Het is wat Mettepenningen Iserbyt bij uitbreiding de voorbije twee maanden constant op het hart bleef drukken bij zijn sluimerende ischialgie (zenuwwortelpijn in de onderrug). “Hoe moeilijk die periode is geweest?”, kaatste Iserbyt de vraag terug. “Vraag dat maar eens aan Fien (zijn verloofde, red.) en mijn directe omgeving. (lacht) Het was niet evident voor hen. Ik leefde meer mét dan zonder pijn. Zeer frustrerend. Ik voelde me net goed genoeg om te fietsen, maar slechts half om te presteren. Het was een strijd met mezelf. Dikwijls heb ik gedacht: ‘ik kap ermee voor dit seizoen.”

Quote Zijn killersin­stinct komt weer bovendrij­ven. Een wereld van verschil met pakweg drie weken geleden Jurgen Mettepenningen

“Het vuur is terug”

Zolder was het keerpunt, zegt Iserbyt. “Daar heb ik me na afloop eens goed kwaad gemaakt. Omdat ik me in de start had laten doen.” Diegem was al stúkken beter. “Die vierde plaats gaf moed. Het was een mentale boost.” Ook Mettepenningen zag zijn renner reïncarneren. “Eli presteert en wint vaak op puur enthousiasme. Dat is weer helemaal terug. Ik zeg niet dat hij nu 100 procent pijnvrij is, maar het gaat wel de goeie kant op. Je ziet het vuur opnieuw in zijn ogen branden. Zijn killersinstinct komt weer bovendrijven. Een wereld van verschil met pakweg drie weken geleden.”

Dat het balanceren was op een dunne koord, verzekert Iserbyt. “Rusten of verder doen... dilemma. Misschien bracht die verplichte recup na mijn crash in Val di Sole wel dé oplossing. Ik trok naar Spanje, trainde er in de zon, kwam andere mensen tegen en kon mijn zinnen verzetten. Dat deed deugd.” In zoverre dat Iserbyt nu plots, twee weken voor het BK, met het statuut van topfavoriet flirt. “Medefavoriet”, corrigeert Mettepenningen ons. Zo ziet Iserbyt het zelf ook. “Ook Vanthourenhout is supersterk. (lacht) Ik ben nog niet klaar met hem in Lokeren.”

