Heldentocht of een vlotte reis? Nederlanders met handen in het haar, Belgen verwachten geen probleem om op WK veldrijden te geraken

De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt zag het begin deze week niet goed komen me het WK veldrijden. Dat vindt op 29 en 30 januari in het Amerikaanse Fayetteville in de staat Arkansas plaats. Fayetteville ligt in het hartje van de VS. Rechtstreeks vliegen is onmogelijk. Wie er wil geraken moet hopen dat zijn binnenlandse vlucht niet wordt geannuleerd.