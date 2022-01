Hebben ze vertrouwen getankt? En welke indruk liet Pidcock? Top drie uit Hamme blikt vooruit op WK

Veldrijden 1. Laurens Sweeck. 2. Toon Aerts. 3. Eli Iserbyt . Hebben ze vertrouwen getankt in de Flandriencross? Gingen ze wel allemaal even diep? En hoe kijken ze naar WK-topfavoriet Tom Pidcock, die zichzelf na een inhaalrace de das omdeed. De top drie van Hamme aan het woord. Vooruitblikkend op de strijd om de regenboogtrui, volgende week zondag in Fayetteville.

Na een spannend sprintje boekte Laurens Sweeck zijn derde zege van het seizoen. “Er gebeurde altijd wel iets. Het was zaak om geconcentreerd te blijven”, analyseerde de winnaar bij VTM Nieuws. Maar uiteindelijk klopte hij dus Aerts in de laatste meters nadat hij eerder in het wiel van Pidcock de aansluiting vooraan had gevonden. Een boost richting de strijd om de regenboogtrui? “De vorm is stijgende. Ik kwam na een moeizame start goed in de wedstrijd. Als je dan ook nog kan strijden om de zege, neemt de adrenaline toe en kan je nog altijd iets meer.”

Gaf Sweeck het volle pond met het WK in gedachten? “Ja toch wel. Voor mij is zo’n wedstrijd de beste training. Al deed ik het ook wel ergens kalm aan. Je wil toch fris blijven.” En wat is zijn oordeel over Pidcock? “Ik had de indruk dat hij redelijk rap rond reed. Toch moest hij precies wat gas terugnemen toen hij in ons groepje aansloot. En hij maakte een foutje. Dat en pech spelen ook mee. Misschien moest hij er wat ‘inkomen’ na zijn week stage.”

Toon Aerts kon bijna optimaal profiteren van de late val van Pidcock, maar hij moest in de sprint dus zijn meerdere erkennen in Sweeck. Aerts begon voortvarend in Hamme. “Ik wou nog eens goed diepgaan om nog die belangrijke stap te zetten. Deze cross was een uur alles geven. Een solo bleek echter iets te hoog gegrepen.”

“Pidcock oogde zeker niet slecht”, analyseerde ook Aerts al even de concurrentie richting het WK. “Meestal heeft hij na zo’n periode zonder wedstrijden even nodig om er weer in te komen, maar vandaag kon hij toch zijn stempel al drukken. In begin was hij niet top, maar daarna had ik de indruk dat Pidcock de betere in wedstrijd was. Of de koers morgen ook nog een doorgedreven training wordt? Dat zullen we nu bespreken.”

Eli Iserbyt werd derde. Achteraf klonk het dat hij de Flandriencross vooral had opgenomen in functie van morgen en het WK. “Ik heb nooit écht aangedrongen vandaag”, zei de West-Vlaming na zijn derde plek in Hamme. “Ik zat in de wedstrijd, maar tegelijk ook niet echt. Ik bengelde constant rond de vierde plek en als ik iets comfortabeler had gezeten dan zou ik wel hebben meegedaan om te winnen. Maar ik besliste al snel dat ik geen onnodige krachten zou verliezen richting morgen. Dan zal ik redelijk mogen doorrijden. (lacht) Het zou mooi zijn om nog een wereldbekermanche te winnen, da’s wel een doel. En nadien is het volle focus op het WK.”

