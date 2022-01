Groen licht: Thibau Nys verschijnt wel degelijk aan de start van het WK veldrijden in Fayetteville

Thibau Nys wist het zeker, vlak na zijn valpartij tijdens het BK veldrijden voor beloften in Middelkerke: “Het WK? Dat is over.” Een eerste reactie in het heetst van de strijd, wellicht. Want het was ook een stevige smak - Nys vreesde meteen voor een sleutelbeenbreuk. Verdere onderzoeken later die dag sloten een breuk uit, maar Nys kreeg wel af te rekenen met een subluxatie van de schouder. Mits een goed herstel was deelname aan het WK helemaal niet uitgesloten.

Dat is ook gebleken. Na een laatste test in het veld maakte zijn team Baloise Trek Lions vandaag bekend dat hij wel degelijk zal deelnemen aan het WK voor beloften in Fayetteville. “De schouderblessure is voldoende hersteld om competitief te kunnen zijn”, klinkt het bij de ploeg.

Nys maakt zaterdag al zijn rentree in competitie in de X2O-cross van Hamme. Een week later hoopt-ie over de plas voor de regenboogtrui te strijden.

