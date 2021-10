Gianni Meersman analyseert de start van het veldritseizoen en kijkt vooruit : “Als iemand de grote drie kan kloppen, is het Eli Iserbyt”

Gouden CrossGianni Meersman was tot eind vorig seizoen ploegleider bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Dit jaar is hij minder in het veld te zien, omdat Meersman koos voor een avontuur als ploegleider bij Alpecin-Fenix. Bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft is hij actief op de weg, maar hij volgt het veldritwereldje nog op de voet. Meersman geeft in een interview extra tips voor jouw Gouden Cross -ploeg.

Wie heeft tot nog toe het meeste indruk op je gemaakt?

“Eli Iserbyt”, zegt Meersman resoluut. “Hij steekt er toch wel bovenuit. Ook van Quinten Hermans heb ik al leuke dingen gezien dit seizoen. Quinten is naast een uitstekende veldrijder, een goede renner op de weg. Hij had de techniek die hij dit seizoen etaleert altijd al. Door op de weg te rijden, is zijn motor alleen maar groter geworden. Hij kan nu een langere periode in het rood gaan en dat is alleen maar positief. Het is ook goed voor de cross in het algemeen. Hoe meer renners aan de top, hoe spannender.”

Volledig scherm Quinten Hermans. © BELGA

Van wie had je meer verwacht?

“In Amerika was Sanne Cant allesbehalve haarzelf. Na een knappe vierde plaats in Ruddervoorde dacht ik dat ze vertrokken was, maar de dag nadien in Zonhoven finishte ze maar als 24ste. Ik verwacht wel veel van Sanne vanaf eind november. Ook Ceylin Alvarado zal dan weer op topniveau zijn. Bij de vrouwen is het altijd uitermate spannend. Ik kijk liever naar de vrouwencross dan naar de mannencross. Spektakel is altijd verzekerd. De wedstrijden in Amerika waren fantastisch. De strijd tussen Vos, Brand en Betsema: likkebaarden.”

Ben jij ook een wielerkenner? Bewijs je kennis in de Gouden Spelen.

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kan Denise Betsema dit jaar wereldkampioene worden?

“Het is een fantastische renster. Veel kampioenschappen heeft ze nog niet gereden, maar ze heeft het zeker en vast in haar mars. Wat er twee jaar geleden allemaal gebeurd is, moet zeker niet gemakkelijk geweest zijn (Betsema legde een positieve dopingtest af door een vervuild supplement, maar werd pas maanden later vrijgesproken, red.). Ze is er toch bijna een jaar tussenuit geweest. Vorig seizoen was ze al goed, maar dit jaar gaat ze echt potten breken. Ze gaat wekelijks meedoen voor winst. Natuurlijk zullen Brand, Alvarado en Worst zich nog verbeteren. Het wordt andermaal een leuk seizoen om volgen.”

Volledig scherm Denise Betsema. © BELGA

Welke jonge renners en rensters moeten we in de gaten houden?

“Bij de dames denk ik vooral aan Kata Blanka Vas, Puck Pieterse en Zoe Backstedt. Die laatste is zowel op de piste, op de weg, als in het veld goed. Echt een multitalent. Op de weg is ze zelfs wereldkampioene geworden. Bij de mannen heb ik Niels Vandeputte, Emiel Verstrynge, Witse Meeussen en Anton Ferdinande hoog zitten. Ferdinande is misschien niet zo bekend bij het grote publiek, maar hij zet ieder jaar stappen.”

Volledig scherm Anton Ferdinande. © Photo News

Kijk je uit naar de rentree van Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock in het veld?

“Absoluut. Als die drie fenomenen meedoen, kijken er nog veel meer mensen naar de cross. Als je als renner met deze drie aan de start kunt winnen, dan is je seizoen geslaagd. Als iemand het kan, dan is het Eli Iserbyt. Natuurlijk is iedere overwinning mooi, want het is echt niet zo gemakkelijk om te winnen. Dat lijkt misschien zo, maar een cross winnen, is echt geen peanuts.”

Tot slot: volgende week staat het EK op het programma, wie maakt het zegegebaar?

“Het is op de VAM-berg. Dat is een typisch Eli Iserbyt-parcours. Op en af en veel draaien en keren. Ze kunnen er ook langere stukken insteken zoals in Beringen en dan neig ik meer naar Aerts en Hermans. Ook Michael Vanthourenhout kan winnen. Spanning verzekerd. Ook bij de vrouwen wordt het een leuke en spannende wedstrijd, maar ik ga je twee namen geven. Iserbyt en Betsema.”

Volledig scherm Gianni Meersman. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photonews

Speel mee met de Gouden Cross en maak kans op talloze prijzen.

Dit artikel is u aangeboden door de Gouden Spelen. Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.