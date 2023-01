Geslaagde laatste WK-test: Wout van Aert soleert met sprekend gemak naar winst in Flandriencross

Veldrijden Wout van Aert demon­streert ook in Zonhoven, Van der Poel tweede na twee tuimelper­tes: “Momenteel is het niet leuk crossen voor mij”

Wout van Aert blijft heersen in het veld. De Belgische kampioen cyclocross domineerde opnieuw in de Wereldbekercross van Zonhoven. Mathieu van der Poel maakte twee tuimelpertes en werd tweede, zij het op een dikke minuut van WVA. “Momenteel is het niet leuk crossen voor mij”, zei de Nederlander achteraf.

