Geen vier op een rij voor Aerts, Iserbyt pakt in Ruddervoorde tweede seizoenszege

Veldrijden Mathieu van der Poel al zeker van de partij in zes crossen

8 oktober Golazo, organisator van de Trofee Veldrijden, heeft wereldkampioen Mathieu van der Poel weten te strikken voor de vier crossen in december en januari, de maanden waarin de wereldkampioen actief zal zijn in het veld deze winter. Van der Poel rijdt ook nog twee andere crossen die Golazo organiseert in die periode. Dat laat de organisatie weten in een persbericht.