Geen Van Aert op BK veldrijden? Hijzelf twijfelt nog, Jumbo-Visma wil hem liever op stage houden

Veldrijden Eli Iserbyt heeft moeilijke week achter de rug: “Het was niet tof om column van Niels Albert te lezen”

Het was niet de week van Eli Iserbyt. Niet op het EK in Namen, niet na een ziekenhuisbezoek waar een rugaandoening werd vastgesteld, niet op de cross in Niel waar hij viel en zijn leidersplaats in de Superprestige verspeelde.

11 november