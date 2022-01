Geen sleutelbeenbreuk maar subluxatie voor Thibau Nys, die toch nog lijkt te mogen hopen op deelname aan WK

VeldrijdenDe wereldbekerwedstrijd in Flamanville moet hij links laten liggen, maar Thibau Nys heeft de hoop op deelname aan het WK in het Amerikaanse Fayetteville nog niet opgegeven. Hij ontsnapte vanmiddag aan een nieuwe sleutelbeenbreuk op het BK voor beloften in Middelkerke. Binnen een tiental dagen herbekijkt het team hoe zijn herstel van een AC subluxatie evolueert.

Het BK in Middelkerke bracht hoegenaamd niet wat Thibau Nys (19) ervan verwacht had. Na zijn knappe prestaties van de voorbije weken met drie zeges op een rij in Loenhout, Baal en Herentals kon hij op de legerbasis van Lombardsijde een nieuwe Belgische titel aan zijn waslijst in alle jeugdcategorieën toevoegen, maar dat draaide anders uit. De jonge Nys raakte nooit helemaal in de spits van de wedstrijd. Verstrynge, Michels en Wyseure reden ver voor Nys uit die steeds meer plaatsen moest toegeven en zelfs uit de top tien dreigde te vallen. Tot overmaat van ramp kwam hij ook nog eens ten val. Game over. De jonge Nys bleef liggen en had medische hulp nodig. “Zoals heel het seizoen was het zand een ramp”, gaf Nys achteraf toe. “Ik reed aan de linkerkant van een spoor om de bocht beter te kunnen aansnijden, maar ik kwam iets harder aan en reed in een diep gat en sloeg los over kop. Mijn eigen fout. Ik klapte helemaal dicht, mijn rug deed pijn.”

Nys vreesde in eerste instantie voor een vijfde sleutelbeenbreuk. In oktober brak bij tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Waterloo ook al zijn sleutelbeen, toen voor de vierde keer. Die breuk werd met een plaatje gestabiliseerd waardoor Nys in een mum van tijd opnieuw kon fietsen. “Ik weet intussen wel hoe het voelt, dus ik vrees dat ik voor de vijfde keer mijn sleutelbeen gebroken heb. Het plaatje zit er nog. Ik weet niet wat dat geeft, ik ben geen dokter, maar de kans dat ik het WK haal, lijkt me heel heel klein”, gaf de kloeke Nys aan die ondanks de pijn toch de pers te woord stond. Hij reed vervolgens met ploegarts Jan Mathieu van Middelkerke naar het ziekenhuis in Herentals waar specialist Toon Claes het sleutelbeen van Thibau Nys verder onderzocht.

Plaatje

De scans die in het AZ van Herentals gemaakt werden, brachten enigszins goed nieuws aan het licht. Thibau Nys ontsnapte aan een vijfde sleutelbeenbreuk. “Het gaat om een AC subluxatie, dat is het gewricht dat het sleutelbeen met het schouderblad verbindt”, legt ploegarts Jan Mathieu uit. “Dat gewricht is even ontwricht, maar hij heeft dus geen nieuwe breuk opgelopen. Dokter Claes heeft zijn schouder ingetapet en hij zal een tijdje rust in acht moeten nemen, maar een operatie is niet nodig.”

Het plaatje dat er nog zat van de operatie die Thibau in oktober aan hetzelfde sleutelbeen onderging, blijkt als engelbewaarder te hebben opgetreden. Nys gaf namelijk zelf aan dat hij zwaarder neerging dan in Waterloo eerder dit seizoen, maar de blessure valt dus al bij al mee. “Het plaatje moet de schok opgevangen hebben”, geeft ploegarts Mathieu mee. “Dat is zijn geluk geweest. Anders hadden we mogelijk met een gecompliceerde sleutelbeenbreuk te maken gekregen.”

Het officiële bericht dat even later via de ploeg volgde, zet de deur voor het WK in Fayetteville op zaterdag 29 januari wel degelijk op een kier: Thibau past al zeker voor de wereldbekermanche van volgende week in Flamanville om optimaal te kunnen herstellen. In de loop van de komende tien dagen bekijken we hoe zijn herstel evolueert.

