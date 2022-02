Gebroeders Roodhooft pakken uit: Wyseure en Verstrynge niet naar Lefevere, wel op weg naar Alpecin-Fenix

VeldrijdenJoran Wyseure (21), wereldkampioen veldrijden bij de beloften, en Emiel Verstrynghe (20), Belgisch kampioen in de U23-categorie en goed voor zilver bij het WK, worden per 1 maart profwielrenner. Dat bevestigt hun zaakwaarnemer Hans van Kasteren. Volgens onze informatie zouden beide renners de overstap maken naar Alpecin-Fenix.

De Nederlander stuurde een aangetekende brief naar Intermarché-Wanty-Gobert, de huidige ploeg van Wyseure en Verstrynge, waarmee hij hun ontslag officialiseert. Hans van Kasteren bracht eerst Jan Tormans op de hoogte van het nieuws. Tormans is de sponsor van Tormans-Circus, het veldritteam dat opereert onder de vleugels van de Belgische WorldTour-ploeg Intermarché-Wanty-Gobert.

Vorige week raakte bekend dat de samenwerking tussen Jan Tormans en Intermarché-Wanty-Gobert een aflopend verhaal was. Tormans had plannen om zijn ploeg onder te brengen bij de Quick.Step-ploeg van Patrick Lefevere. Daar had Lefevere wel oren naar. Volgend jaar komt siliconenfabrikant Soudal aan boord als de nieuwe hoofdsponsor in de ploeg van Lefevere. Soudal wil ook aanwezig zijn in de cross en bovendien hebben Jan Tormans en baron Vic Swerts, oprichter en eigenaar van Soudal, ook een goede persoonlijke en zakelijke relatie.

Volledig scherm Jan Tormans. © BELGA

Wyseure en Verstrynge naar Alpecin-Fenix

Het plan van Jan Tormans was om het hele pakket — sponsoring én renners — van de Intermarché-ploeg naar de ploeg van Patrick Lefevere over te brengen. Lefevere zou dan, naast een extra kapitaalsinjectie van 500.000 euro, ook Joran Wyseure, Emiel Verstrynge en de profwielrenners Quinten Hermans en Corné van Kessel inlijven. Ook de jonge Zoë Backstedt, veelwinnaar op de weg en in het veld, zou een plaats krijgen in de nieuwe NXTG-vrouwenploeg van Lefevere.

Maar dat pakket wordt nu van binnen uitgehold door Hans van Kasteren. Die knoopte ook gesprekken aan met andere ploegen. Eén daarvan is Alpecin-Fenix, de ploeg van de broers Roodhooft. Manager Philip Roodhooft wilde niet bevestigen dat zij alvast Wyseure en Verstrynghe hebben binnen gehaald. “We hebben een voorstel neergelegd bij hun manager, Hans van Kasteren. Maar of we het uiteindelijk zullen halen, dat weten we niet”, zegt Philip Roodhooft.

Hans van Kasteren wil ook niet bevestigen waar zijn renners naartoe gaan. “Dat maak ik eind volgende week bekend.” Andere bronnen zijn formeel en zeggen dat Verstrynge en Wyseure per 1 maart profwielrenner worden bij Alpecin-Fenix.

Van Kasteren wil ook Quinten Hermans en Corné van Kessel losweken bij Intermarché. Beide renners doen hun contract tot eind 2022 wel uit bij Intermarché. Over hun toekomst is nog niets bekend. Over het feit dat Wyseure en Verstrynghe niet, zoals Jan Tormans het wilde, naar het toekomstige Soudal-Quick.Step trekken, zegt Van Kasteren: “Jan Tormans slaat een paar stappen over. Hij is een sponsor en het is de niet de sponsor die bepaalt waar renners gaan rijden. Hij slaat een paar stappen over. Het gaat erover wat de renners zelf willen.”

Volledig scherm Verstrynge (links) en Wyseure (centraal) met Thibau Nys (rechts) op het WK-podium. © BELGA