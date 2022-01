Fien Maddens, de sterke vrouw achter Eli Iserbyt: “Bij een sporter moet het snel gaan: na anderhalve maand woonden we samen”

WK VELDRIJDEN Vanthouren­hout maakt WK-selectie bekend en heeft “goede hoop voor Thibau Nys”

Geen verrassingen in de WK-selectie die bondscoach Sven Vanthourenhout zonet bekend maakte. (Voorzichtig) goed nieuws was er over Thibau Nys, de bondscoach gaf immers mee dat het er “zeer positief” uitziet voor de WK-kansen van de belofte.

10 januari