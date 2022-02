Feest voor Baloise Trek Lions in Lille: na Brand wint ook Aerts de Krawatencross na lange solo

Geen wereldkampioen Tom Pidcock aan de start in Lille, wel andere kleppers als Toon Aerts, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck, die gisteren de Ethias Cross van Maldegem won. Toch was de cross in de eerste ronde eigenlijk al beslist: de eerste versnelling van Toon Aerts bleek meteen de goeie. Op een parcours dat hem op het lijf geschreven was reed de voormalige Belgische kampioen al snel een grote voorsprong bij elkaar.

Maar dat gebeurde allemaal in de schaduw van Toon Aerts, die dankzij z’n zege ook de eindzege in het X2O Badkamers-klassement veiligstelde. Zijn voorsprong op eerste achtervolger Iserbyt bedraagt nu meer dan vijf minuten, een verschil dat niet meer te overbruggen valt in de slotmanche in Brussel volgende week zondag.

Brand wint bij de vrouwen

Toch even aanpassen in Lille vandaag bij de start van de vrouwencross, want Lucinda Brand stond na haar tweede plaats in Fayetteville na Marianne Vos niet meer in de regenboogtrui aan het vertrek. Maar ook in haar Europese trui ploeterde de Nederlandse met overtuiging door de modder. Ceylin del Carmen Alvarado bleef het langst in haar buurt, maar moest in de tweede ronde afhaken. Brand was - niet voor het eerst dit seizoen - vertrokken voor een straffe solo en rondde die feilloos af.