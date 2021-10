Ex-wereldkampioenen Albert en De Vlaeminck raden Van Aert Amerikaanse WK-trip af: “Ronde of Parijs-Roubaix, dát moet hij winnen”

Een Amerikaanse WK-missie: Albert weet perfect wat het inhoudt. Acht jaar geleden reisde hij meteen na de Wereldbekermanche in Hoogerheide, twaalf dagen vóór de regenboogstrijd in Louisville (Kentucky), al door naar de Verenigde Staten. In het weekend voor dat WK croste (en won) hij nog in Cincinnati, maar op D-Day liep het mis voor de titelverdediger en torenhoge favoriet: achtste, op 1.19 van Sven Nys. “Zelf twijfelde ik toen geen seconde om te gaan”, blikt hij daar op terug. “Omdat ik fulltime crosser was. Bij Wout ligt dat totaal anders. Ik wil het WK veldrijden niet minimaliseren. Maar als je Van Aert heet, je bent een steengoede wegcoureur en je kunt verdorie Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix winnen, dan weegt daar geen extra wereldtitel in het veld tegenop, vind ik.”