Europees kampioen Van der Haar wint in Tabor na hogesnelheidscross, Iserbyt strandt op tweede plaats

VeldrijdenEuropees kampioen Lars van der Haar heeft nu ook gewonnen in Tabor. De Nederlander zette de zesde manche in de Wereldbeker naar zijn hand na een mooi duel tegen Eli Iserbyt, die leider in het klassement blijft. Quinten Hermans werd derde.

Van België naar Tsjechië. Het veldritpeloton streek voor de zesde manche in de Wereldbeker neer in Tabor. Een naam als een klok in het wereldje met een rijke traditie. Naar goede gewoonte ook een garantie op een hogesnelheidscross.

En dat werd het naderhand. WB-leider Eli Iserbyt dook als eerste het Tsjechische veld in, de rest volgde in het wiel. Na één ronde zat een peloton van nog 30 man op één lang lint, daarbij ook wegrenner Heinrich Haussler. Het zou op kleinigheden aan komen.

Maar eerst moest het kaf nog van het koren. Kersvers Europees kampioen Lars van der Haar nam die taak op zich en voerde rondenlang zonder omkijken het tempo op. Van der Haar woekerde met z'n krachten. Met resultaat: vooraan vormde zich een kopgroep van acht met alle beteren.

Volledig scherm © Photo News

Hier en daar was er wat gerommel bij die acht. Hermans moest bijvoorbeeld na een lekke band terugknokken. Iserbyt, Vanthourenhout en Aerts voerden halverwege de forcing. Uiteindelijk bleef het bij acht hoofrolspelers, tot de finale in alle hevigheid losbarstte.

Een passage met balkjes en een oplopend strookje was zowat de enige passage op het parcours waar verschil kon worden gemaakt en dat had Iserbyt gesnopen. Op twee ronden van het eind trok hij er nog een keer door. Van der Haar en Hermans schoven mee. De rest moest passen.

Met drie werd zo in de slotronde gebikkeld om de zege. Hermans hing voortdurend aan het rekkertje, terwijl de twee kleiner uitgesneden mannen vooraan zich van bocht naar bocht slingerden. Opnieuw zouden de balkjes het breekpunt worden.

Iserbyt moest net voor de bewuste passage een klein gaatje laten. Hij trok er alles uit, maar kwam net niet meer in het wiel van Van der Haar. De Nederlander wist zich zo zegezeker en mocht in de laatste bochten beginnen genieten. Na het EK een nieuwe zege van formaat. Van der Haar is weer een winnaar.

Volledig scherm Lars van der Haar. © BELGA

Van der Haar: “Ik heb mezelf kapot gereden”

Het was van 2017 geleden dat Lars van der Haar nog eens een Wereldbekercross kon winnen. Toen in eigen land in Hoogerheide, nu als Europees kampioen in Tsjechië. “Ik kwam met vertrouwen naar hier na de cross in Niel. Ik wou in Tabor goed zijn en dat is gelukt.”

Van der Haar was de beste man in koers en toonde dat ook merkbaar. “Ik heb mezelf nochtans ook kapot gereden vandaag. Ik zat met overschot in het wiel van Iserbyt, maar eens hij dan in mijn wiel zat, was het ook niet makkelijk.”

Iserbyt: “Lars bleef maar rijden”

Eli Iserbyt moest in Tabor z'n meerdere erkennen in Lars van der Haar. Achteraf had hij geen moeite om toe te geven dat de Nederlander de betere was. “Tweede was het hoogst haalbare, ook al is dat dan de derde keer op rij hier. Ik had graag gewonnen, maar Lars bleef maar rijden. In het laatste rondje was het beste er af bij mij. Ik ben een beetje ontgoocheld, maar kijk vooral alweer uit naar volgende week.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Eli Iserbyt. © Photo News

