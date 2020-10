Ethias Cross Beringen straks LIVE op VTM en HLN.be

Vorig jaar nog gloednieuw, dit jaar één van de veldritten die in coronatijden overeind is gebleven: de Be-MINE Cross in Beringen. De derde manche van de reeks Ethias-crossen is vandaag vanaf 16 uur live te zien op VTM en HLN.be. De vrouwen gaan op zoek naar een opvolgster voor Annemarie Worst, de mannen beginnen eraan om 17u15. Titelverdediger en thuisrijder Quinten Hermans staat aan de mijnterrils met beperkte ambities aan de start, na een val deze zomer op de weg in de Dauphiné. “Dat was het begin van een lange lijdensweg”, zegt Hermans. “Ik ben nu nog in volle opbouw. De vele steile passages en de specifieke ondergrond maken het lastig in Beringen. Ik moet al blij zijn als ik de wedstrijd met een positief gevoel kan beëindigen. Voor mij zijn Eli Iserbyt en Toon Aerts de topfavorieten.”