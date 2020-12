Entree in stijl: Van der Poel arriveert in Porsche aan Ethias Cross van Essen

Een aankomst in stijl. Mathieu van der Poel kwam in een Porsche van de organisator toe aan de Ethias Cross van Essen. De wereldkampioen uit het veld bracht nadien een bezoekje aan Robotland, een technologiemuseum dat volgende week de deuren opent. De Nederlander kreeg echter voor de cross al een rondleiding. “Het is leuk om deze veldrit mee te pikken, want dit is een wedstrijd dicht bij huis”, vertelde ‘MVDP’ - zondag nog de laureaat van de Citadelcross in Namen - voor de start.