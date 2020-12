En plots staat de cross weer op zijn kop, Van der Poel over Pidcock: “Helemaal onverwacht is dit niet”

VeldrijdenVorige week heetten de hoofdrolspelers nog Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout of Toon Aerts. Eén week later heeft het veldrijden andere winnaars. Mathieu van der Poel won bij zijn rentree in Antwerpen en dat was geen surprise. Zondag in Gavere was de Brit Tom Pidcock de beste. En plots staat de hele cross weer op zijn kop.