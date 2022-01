“En nu een pak friet met alles erop en eraan”: Wout van Aert pakt vijfde BK-titel na demonstratie in Lombardsijde

BK veldrijdenHet tienkoppig monster bleef in de Noordzee. Wout van Aert kwam, zag en overwon op het BK veldrijden in Lombardsijde. In de laatste wedstrijd van zijn crosswinter kroonde hij zich voor de vijfde keer tot Belgisch kampioen. Laurens Sweeck werd op grote afstand tweede, Quinten Hermans was goed voor brons.

Fluitend kwam hij zich melden op het appel in het militair kamp van Lombardsijde. Van een greintje stress geen sprake. Wout van Aert was op het BK veldrijden aan de laatste cross van zijn veldritwinter toe, straks lonken de klassiekers. Maar eerst voor een vijfde keer Belgisch kampioen cyclocross worden, ja toch?

De tegenstand had zich op voorhand geen illusies gemaakt. Het zou zonder pech bij Van Aert om de tweede plaats te doen zijn. Er moest al een tienkoppig monster uit de Noordzee opdoemen om het anders te laten lopen, luidde het. Het cliché wil natuurlijk wel dat elke wedstrijd eerst nog moet verreden worden.

En dus schoot Van Aert voor de zekerheid als een kanonskogel weg op het macadam tussen de legerkazernes. Na een bepaald indrukwekkende start was het de vraag of iemand überhaupt nog over Van Aert zou komen. Aerts deed het even na één ronde, Iserbyt had als podiumkandidaat zijn start helemaal gemist.

Na een paar hectometers Aerts vond de grote favoriet het welletjes. Op een zanderig heuveltje in de schaduw van de Nieuwpoortse vuurtoren bleef de concurrentie steken. Van Aert had het in de smiezen en trok meteen door. Tot daar dan de spankracht van het BK: de masterclass was begonnen.

Iserbyt was ondertussen uit de wedstrijd verdwenen, dat terwijl Sweeck na een mindere kerstperiode herleefde. De zandcrosser pur sang verzekerde zich met een goeie wedstrijd van het zilver. Hermans moest een groepje met Vanthourenhout, Vermeersch en Adams afhouden in de strijd om brons.

Het was allemaal op verre achterstand van een ontketende Van Aert. Met een dikke minuut voorsprong kon hij bij zijn ultieme passage over het strand in principe nog eens gaan kijken waar dat Noordzeemonster nu bleef. Met een gerust hart kon hij naar de streep, de vijfde BK-titel was binnen. Op naar het klassieke voorjaar.

Van Aert: “Vieren met een pak frieten, dat is lang geleden”

Het was het scenario waar hij vooraf op gehoopt had in Lombardsijde. Wout van Aert wou zijn vijfde Belgische titel wel niet makkelijk noemen. “Neen, want dan doe je de rest toch een beetje oneer aan. Die mooie voorsprong wil ook niet zeggen dat ik niet heb afgezien. Ik was geconcentreerd op die eerste bocht bij de start. Dat was een gevaarlijk punt, met die bergjes kon je er bij een slechte start veel tijd verliezen. Dit is het einde van een kort maar intens veldritseizoen voor mij. Ik moet mijn ploeg bedanken voor de ondersteuning. Vanaf morgen gaat de focus op het wegseizoen, maar vanavond ga ik nog vieren. Hoe ik dat zal doen? Met een pak friet met alles erop en eraan. Dat is al lang geleden.”

Uitslag BK veldrijden

1. Wout van Aert

2. Laurens Sweeck

3. Quinten Hermans

4. Jens Adams

5. Gianni Vermeersch

6. Michael Vanthourenhout

7. Toon Aerts

8. Daan Soete

9. Toon Vandebosch

10. Tom Meeusen

