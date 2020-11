Emotionele Vanthourenhout juicht in Merksplas en pakt eerste zege in klassementscross

Veldrijden “De vraag van Mettepen­nin­gen naar het Belgisch kopman­schap voor Iserbyt is volkomen legitiem”

8 november De heren veldrijders strijden vandaag in Rosmalen om de Europese titel. Onze columnist Michel Wuyts blikte in zijn wekelijkse bijdrage vooruit door stil te staan bij de ontwikkeling van topfavoriet Eli Iserbyt. “Hij werd op 22 oktober 23. Ik schrok. The best is yet to come.”