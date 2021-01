Emotionele Van Aert na nieuwe Belgische titel: “Deze zege draag ik op aan Georges en vooral Sarah”

Veldrijden Een ‘k*tparcours’, Van der Poel? “Je mag het altijd eens zelf proberen, Mathieu”

27 december Dendermonde heeft zijn debuut in de cross niet gemist. Ook in de nasleep nog wat moddergooien. Terwijl Van Aert sprak over genieten, vond Van der Poel er “helemaal niets” aan. Bij onze collega’s van Sporza nam hij zelfs het woord ‘k*tparcours’ in de mond. Een reactie waarop organisator Jurgen Mettepenningen al even scherp reageerde.