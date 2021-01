Emotionele Van Aert, dicht bij verlenging contract, is voor één keer blij niet naar supportersfeest te moeten: “Ook al ontsnap ik niet aan pampers”

Veldrijden Van Aert: “Als me in de cross overkomt wat er in de Ronde gebeurd is, ben ik in de ogen van de mensen altijd de loser”

29 december Als hij van één iets spijt heeft in zijn boerenjaar 2020, is het de spurt van de Ronde van Vlaanderen wel. Een nederlaag die er flink inhakte, zo bekende Wout van Aert (26) tijdens zijn uitreiking tot Kristallen Fiets. Zo’n epische tweestrijd Wout versus Mathieu zagen we in de cross deze winter alleen nog maar in Namen. Daar heeft van Aert nog geen spijt van, zo zegt hij in gesprek met Humo. “Wie dan als tweede over de meet komt, heeft het slecht gedaan.”