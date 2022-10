“Eli moet zich niet neerleggen bij de heerschappij van ‘de anderen’, daarvoor is hij zelf een te goeie crosser”

VELDRIJDEN“Hij is niet groot, maar zijn prestaties zijn dat wel.” Onze analist Niels Albert is onder de indruk van Eli Iserbyt, zondag in het Tsjechische Tabor goed voor een derde zege op rij in de Wereldbeker. “De dag dat hij echt de strijd wil aangaan met Van Aert en Van der Poel ga ik kijken.”