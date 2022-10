Eli Iserbyt: “Zonder startgelden is de Wereldbeker onbetaalbaar, als eindwinnaar hield ik vorig seizoen 5.000 euro over”

Met vier zeges op zes crossen is Eli Iserbyt uitstekend aan het seizoen begonnen. De komende tien dagen wacht opnieuw een belangrijk vierluik: “De Koppenbergcross van dinsdag is voor mij de belangrijkste. Het EK in Namen staat op twee, de Wereldbeker in Maasmechelen op drie, maar dat was andersom indien ik de drie voorgaande wereldbekermanches niet had gewonnen. Nu heb ik al wat marge, Ruddervoorde staat op vier”, zegt de kopman van Pauwels Sauzen - Bingoal.

Voor Iserbyt is de Wereldbeker het belangrijkste klassement, maar ook hij heeft kantekeningen bij het huidige financiële model. “Het houdt steek dat Tomas Van Den Spiegel het startgeld in vraag stelt, maar dan moet het prijzengeld of de onkosten voor de ploegen fors omhoog. Nu is de Wereldbeker zonder startgeld onbetaalbaar, zeker voor buitenlandse renners. Vorige winter won ik de Wereldbeker en kreeg ik 30.000 euro. Als ik er de kosten en belastingen af trok, bleef netto nog 5.000 euro over. Vanaf de nummer drie in het eindklassement was het zelfs verlieslatend. Dat kan niet de bedoeling zijn.”