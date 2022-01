Eli Iserbyt wordt niet helemaal wild van het zand in Lombardsijde: “Het is écht wel iets voor Van Aert”

Veldrijden95 procent temporijden en 5 procent door het zand, ziedaar de analyse van Eli Iserbyt over het BK-parcours in Lombardsijde. “Het wordt lastig met een goeie Wout van Aert. Of het voor mij kan lukken? Ja, maar dan moeten alle sterren in één lijn staan.”

De zon is op post in West-Vlaanderen en dus maken heel wat crossers van het mooie weer gebruik om het BK-parcours op het militair kamp van Lombardsijde te verkennen. Zo ook Eli Iserbyt, de kersvers winnaar van de Wereldbeker hoopt op een mooi resultaat, maar is realistisch. “Dit is echt een parcours voor Wout. Het is lastig in het zand en de rest is één pure tijdrit.”

Iserbyt heeft het over een sober parcours. “Alle natuurlijke hindernissen worden gebruikt. Er is minder zand dan ik verwacht had en dus is het uiteindelijk een snel rondje. Let op, het is wel lastig en selectief genoeg voor een BK. Ik kan het een beetje vergelijken met het parcours in Zolder. Het is 95 procent temporijden en 5 procent door het zand, voor de rest zit er niet zo héél veel in.”

Het is het soort omloop waar Iserbyt niet bepaald wild van wordt. “Maar je moet het op elk parcours kunnen. Ik kan me ook niet meer wegsteken achter het feit dat ik niet goed door zand kan rijden, sinds ik in Koksijde won. Ik hoop dus wel op een goeie prestatie, maar met Wout wordt het moeilijk. Het parcours is zo dat eens hij een gaatje heeft, het verschil heel snel kan oplopen.”

“Ik zie eerder kansen voor mezelf weggelegd op het WK”, aldus Iserbyt. “Voor het BK zullen we zien. Achter Wout zit ook niemand stil. Toon Aerts en Michael Vanthourenhout zijn in vorm en ook Quinten Hermans kan hier wel uit de voeten. De strijd om het podium wordt dus zeker interessant.”

