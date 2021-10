Eli Iserbyt wint Wereldbekermanche in Waterloo, vrees voor sleutelbeenbreuk bij Thibau Nys na harde smak

Veldrijden Sterke Sweeck soleert in Krawaten­cross naar tweede zege in twee dagen

7 februari Laurens Sweeck heeft in Lille met overmacht de Krawatencross gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal trok in de tweede ronde alleen op pad en hield z'n inspanning vol tot op de streep. Voor Sweeck is het de tweede zege in twee dagen, want gisteren was hij ook in Middelkerke al de beste.