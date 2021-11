Eli Iserbyt wint spannende Jaarmarktcross in Niel na dolle finale tegen Toon Aerts

VeldrijdenEli Iserbyt heeft de Jaarmarktcross in Niel gewonnen na een spannende finale. De West-Vlaming speelde meerdere keren haasje-over met Toon Aerts, maar wist het laken toch naar zich toe te trekken met een lange sprint (waarbij hij heel even van z'n lijn afweek).

Wapenstilstand, dat is al jaren toch ook een beetje vechten om de zege in Niel. Vechten tegen het nieuwe parcours ook, want sommige aanpassingen werden niet door iedereen in dank afgenomen. Toen Sanne Cant in de opwarming viel en besliste om niet meer te starten, groeide de kritiek op de omloop (even) zienderogen.

De mannen lieten het grotendeels aan zich voorbijgaan. Kersvers Europees kampioen Lars van der Haar liet de sterren op zijn Europese kampioenentrui voor het eerst schitteren door furieus aan de Jaarmarktcross te beginnen. De rest stond meteen onder druk. Aerts, Iserbyt en Hermans roken onraad en schoven mee.

Volledig scherm © Photo News

De vier beteren weg na amper één ronde? Jawel, want enkel Sweeck leek nog bij machte terug te keren. Toen hij zijn derailleur na een ronde of drie in z’n achterwiel trapte, zat de winnaar zéker vooraan. De rest was aan het werk in niemandsland. Van der Haar, Aerts, Iserbyt en Hermans mochten het onder elkaar uitvechten.

Deden ze ook, elk op hun terrein van het parcours. Nu eens was het Aerts, dan weer Van der Haar of Hermans die een gaatje had op de rest. Iserbyt was in het eerste halfuur vooral de man die de bresjes dichtte. Ook toen het duo Aerts-Van der Haar doortrok bij een hapering van Hermans.

Volledig scherm © Photo News

Het was de voorafspiegeling van de ultieme finale met Iserbyt als betere man. De West-Vlaming voerde in het slot steeds meer de forcing - onder meer in de zandbak en het ‘wasbord met bulten’. De kopgroep spatte zo uit elkaar. Aerts ging twee keer plat op de buik in de diepe modder, maar weigerde als laatste het hoofd te buigen.

Iserbyt dook met 7 seconden voorsprong op de Belgische kampioen van Kruibeke een laatste keer het veld in. Toen hij de materiaalzone indook na een lekke band, ging Aerts er plots op en over. Het pleit leek beslecht, maar Iserbyt kwam nóg een keer terug.

Net voor de sprint ging de West-Vlaming op zijn beurt op én over Aerts. In de laatste rechte lijn kwam Aerts weer aandringen en toen deed Iserbyt lichtjes de deur dicht, maar het was onvoldoende voor de jury om in te grijpen. Quinten Hermans werd derde.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.