Eli Iserbyt weet ook dag na het EK veldrijden niet waar het mis liep: “Ik moet nu niet panikeren”

EK veldrijdenEli Iserbyt was de uittredende kampioen en de grote favoriet voor het Europees kampioenschap veldrijden in Drenthe . Omdat alle ogen op hem gericht waren, viel zijn totale off-day op de VAM-berg des te harder op. Ook één dag later vindt Iserbyt de verklaring niet.

Twaalfde, op 3:36 van winnaar Lars van der Haar. Dit zag Eli Iserbyt niet aankomen. Hij was dominant in het lopende veldritseizoen. Dat overwicht zette hij in het Allerheiligenweekend nog een keer in de verf met overwinningen in Overijse (zondag 31 oktober) en op de Koppenberg (maandag 1 november). Dat waren overwinningen nummer zeven en acht in twaalf gereden crossen.

Cross nummer dertien in Drenthe werd een ander verhaal. “Ik voelde het al in de eerste ronde, dat ik de benen niet had”, zegt Eli Iserbyt. Een goede reden waarom het zondag voor geen meter liep, heeft hij na een nachtje slapen ook nog niet kunnen bedenken.

Quote Wij, crossers, hebben maar een half jaar om het waar te maken. In die tijd moeten we de zeges behalen. Eind december kan ik misschien een keer een cross links laten liggen, maar nu nog niet. Eli Iserbyt

“Misschien was het alles een beetje bij elkaar. Het EK is een speciale dag, ik voelde me minder en het is ook al een heel drukke periode geweest. Dan weet ik dat zo’n dag er zit aan te komen. Jammer dat het uitgerekend op het EK gebeurt.”

Er was de stress, zegt Iserbyt. Je zou denken dat hij met acht overwinningen vol vertrouwen aan de start stond. “De stress komt er wel bij. Er viel zondag iets te verdienen. Alleen de eerste plek telde. Het zou ofwel super goed zijn, of slecht. Ik had zeker meer gewild, maar de benen hebben mij in de steek gelaten. Ik heb er geen verklaring voor. Dan moet je de dingen ondergaan.”

Alle klassementen

Dat het ook al een drukke herfst is geweest, zegt Iserbyt. Toch zal hij daar niet over klagen. “Het is voor iedereen zo. Lars van der Haar heeft ook overal gereden. Zondag was hij de beste. Ik gun hem de zege. Ik wil elke wedstrijd winnen. Misschien moet ik daar eens over nadenken. Je kunt zeggen dat ik de Koppenberg had kunnen overslaan. Dat had ik heel jammer gevonden. De Koppenbergcross is een monument, groter dan het EK misschien. Had ik er niet gereden, was het ook geen garantie op de Europese titel.”

Volledig scherm Eli Iserbyt. © Photo News

Iserbyt rijdt alle klassementen: Wereldbeker, Superprestige, X20. “Het is veel, maar het is haalbaar. Ik sta achter mijn planning en achter mijn keuzes. Wij crossers hebben maar een half jaar om het waar te maken. In die tijd moeten we de overwinningen behalen. En je kunt niet zeggen dat het tot nu een aanslag op het lichaam is geweest. Eind december kan ik misschien een keer een cross links laten liggen, maar nu nog niet.”

Hij gaat ook niet hals over kop naar zijn trainer lopen en vragen wat er scheelt, zegt Iserbyt. “Laat me eerst maar eens kijken hoe de benen reageren. Ik heb maandagmorgen twee uren getraind en het voelde net zo als zondag. Hopelijk is het donderdag in Niel beter. Dit hoort er in mijn korte carrière allicht bij. Ik moet niet paniekerig reageren, dan wordt het slechter. Tot zondagmorgen was dit het beste seizoen in mijn carrière. Dat gevoel moet nu niet over gaan.”

Volledig scherm Eli Iserbyt. © BELGA