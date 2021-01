Eli Iserbyt trekt gezond ambitieus maar realistisch naar BK: “Meulebeke is geen 100% Van Aert-parcours”

Helemaal de oude wil Eli Iserbyt zich na zijn dubbele val in Heusden-Zolder en Hulst nog niet noemen. “Maar mijn geraakte elleboog is op anderhalve week tijd toch voor 95% genezen”, maakt de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal in het vooruitzicht van de nationale titelstrijd de round-up. “Kleine spierscheurtjes rond het gewricht zorgden na Hulst voor een extra bloeduitstorting, maar inmiddels staat die elleboog toch al minder gezwollen. Gisteren heb ik voor het eerst opnieuw in het bos getraind en dat verliep vlot. Ik voel dat ik opnieuw kracht kan zetten en optrekken na bochten of hindernissen. Dat schenkt vertrouwen. Het was deze week vooral zoeken naar de juiste balans tussen ijs leggen, kine- en osteopaatsessies, rusten en in het veld trainen. Zondag zal moeten blijken of die balans oké was. Het springen over de balken zou wel eens het grootste probleem kunnen worden. Ze liggen op een cruciale plek op het parcours, dus zou ik het wel willen doen.”