Eli Iserbyt ruikt winst X20-trofee, maar is 24 uur na gepruts bij ploegenspel nog steeds boos: “We moeten dit uitpraten”

VeldrijdenDe Superprestige is voor Toon Aerts (27), Eli Iserbyt (23) is op weg om de X20-trofee te winnen. Elk een keer winnaar, elk een keer verliezer. Aerts is daar heel blij mee, maar Iserbyt is 24 uur na het geprutst bij het ploegenspel in Middelkerke nog steeds boos. “Dit moeten we in ieder geval uitpraten.” Al kon er met een cheque van 30.000 euro in het achterhoofd uiteindelijk wel een lach vanaf.